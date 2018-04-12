Росія буде продовжувати поширювати пропаганду у світі – експерт

Російська Федерація буде намагатися й надалі впливати на думку світової громадськості, незважаючи на масові видворення дипломатів з понад 30 країн світу і НАТО.

Про це заявив колишній заступник директора Канадської служби безпеки й розвідки Енді Еліс в інтерв'ю провідному канадському англомовному виданню The Globe and Mail.

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Російську розвідку впіймали на гарячому, однак РФ все одно намагатиметься змінити думку світової спільноти на свою користь, тому вони й надалі поширюватимуть дезінформацію, аби досягти мети. Це важлива складова роботи розвідувальних служб Росії, і вони дуже успішні у цьому,

– наголосив експерт.

Він зазначив, що сучасні російські "активні операції впливу" (приховані спроби втручання та впливу на Захід) чудово вписуються у модель поведінки попередніх десятиліть.

"Вони використовують сучасні технології, аби змінити на свою користь те, як функціонує світ. Це відповідає історії останніх 80 років, але нині вони використовують для своїх цілей кіберпростір", – сказав Еліс.

Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів у зв'язку можливою причетність РФ до отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії.



Загалом, 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів – до РФ повернуться 152 дипломати.