Росія була приречена програти вибори глави Інтерполу

Світові медіа продовжують обговорювати підсумки виборів керівника Інтерполу, які відбулися днями в Дубаї.

На виборах очільника міжнародної поліцейської організації Інтерпол переміг колишній віце-президент цієї організації – 57-річний кореєць Кім Чен Ян. Хоча багато хто вважав фаворитом представника Росії – Олександра Прокопчука.

"Насправді, перемога представника Південної Кореї – нормальний та цілком очікуваний результат", – написав експерт-міжнародник Борис Немировський у своїй аналітичній статті "#ІнтерполНеНаш".

Кім зібрав абсолютну більшість голосів, – відзначає Немировський. – А Прокопчук був "стовідсотково прохідним" хіба лише у мріях російських ЗМІ та деяких їх українських колег, які зазвичай не втомлюють себе бодай більш-менш ретельним вивченням теми – просто копіпастять відповідні повідомлення з російської преси. Саме тому й виникають деякі нездорові сенсації, які потім обертаються пшиком.

На вудку російських мас-медіа спіймались навіть в Німеччині, де назвали Прокопчука “найімовірнішим кандидатом”, пише експерт. Але були й ті хто тверезо оцінювали ситуацію. Зокрема, сенатори США, як республіканці, так і демократи, одностайно виступили проти самої можливості обрання росіянина. А Велика Британія, Литва і Україна заявили про плани вийти з Інтерполу, якщо раптом Прокопчука буде обрано головою.

Влітку Сполучене Королівство разом із США ініціювали процедуру обмеження доступу Росії до бази даних Інтерполу через "систематичне зловживання Росією інструментами міжнародного розшуку (так званими "червоними повідомленнями"), вносячи туди політичних супротивників кремлівського режиму. Зокрема, ці маніпуляції постійно спрямовуються проти українських політиків. Під прицілом Росії в список Інтерполу потрапили Арсеній Аваков, Арсеній Яценюк, Ігор Коломойський, Валерій Гелетей, Віктор Муженко та Дмитро Ярош. У свою чергу, сама Росія не поспішає затримувати багатьох з тих, хто перебуває в міжнародному розшуку за ордерами Інтерполу.

Таким чином, можна було з самого початку зрозуміти, що росіянин, попри будь-який галас будь-яких російських ЗМІ – "збитий льотчик", непрохідна кандидатура. Експерт додає, що Україна повинна винести урок з цієї ситуації: не потрібно сліпо вірити опублікованим в пресі рейтингам.

Вибори глави Інтерполу відбулися 21 листопада у Дубаї. За Кім Чен Янга проголосували 98 членів Генеральної асамблеї, за Прокопчука – лише 64. Раніше кореєць займав посаду старшого віце-президента організації та напередодні виборів виконував обов'язки президента Інтерполу.

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Що таке Інтерпол? Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.