Росія Чорне і Азовське моря перетворює на свої внутрішні озера, – експерт

Якщо українські військові кораблі, на борту яких будуть західні спостерігачі, знову підуть Керченською протокою, росіяни все одно можуть їх захопити.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Ігор Лосєв.

Читайте також: Російські санкції проти України – втручання у вибори президента, – експерт

Як зауважує експерт, західних спостерігачів поселять у готелі, а потім доправлять до своїх країн. Натомість наших моряків знову посадять до в’язниці. На Заході, звичайно, трохи покричать, але Росію ці демократичні крики мало турбують.

В Азовському морі потрібні не західні фахівці, а західні бойові кораблі. Але це неможливо через небажання України розірвати з Росією договір 2003 року про спільне Азовське море. За цей договір влада України тримається, як воша за кожух. В МЗС розповідають, що розірвання може призвести до того, що Росія висуне Україні територіальні претензії. Росія захопила Крим і окупувала частину Донбасу без висунення будь-яких територіальних претензій. То чого тоді боятися – претензій чи реальних дій Росії, спрямованих на загарбання наших територій?

– підкреслює Ігор Лосєв.

Читайте також: Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка

Таке враження, зазначає він, що від нас щось приховують. На переконання експерта, це збанкрутілий договір, який нічим не обмежує Росію, але повністю зв’язує по руках і ногах Україну і наших західних партнерів. Через цей договір західні кораблі не можуть зайти в Азовське море. А Росія може там робити все, що заманеться.

"В Чорному морі можна збільшити кількість західних воєнних кораблів. Але потрібно денонсувати Конвенцію Монтре (Обмеження для військових кораблів входу в Чорне море нечорноморських держав. Лише дрібні надводні кораблі з терміном перебування не більше 21 діб – "24"). Цей документ застарів, і діє тільки в інтересах Росії. Болгарія, Румунія, Туреччина це б підтримали. Тому що Росія Чорне і Азовське моря перетворює на свої внутрішні озера", – зауважив Лосєв.

Нагадаємо, 26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо РФ. Вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб – російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України. Крім цього, РНБО ввела санкції проти організаторів "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також щодо військових, суддів і правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків під час акту агресії РФ проти України поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року і незаконного утримування їх у російських СІЗО.

Як відомо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.