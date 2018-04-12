18:45
12 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
7°C
11°C 5°C
  • п'ятниця
    19°C 7°C
  • субота
    17°C 7°C
  • неділя
    21°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Операція
Вєсті Кремля
22:01, 11 квітня
Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
Вєсті.UA
20:56, 11 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Росія дала відповідь ЄС про плани щодо ГТС України

410 Читать новость на русском
Росія підтвердила ЄС готовність часткового використання ГТС України після 2019 року
Росія підтвердила ЄС готовність часткового використання ГТС України після 2019 року / Фото з відкритих джерел

Росія планує частково використовувати газотранспортну інфраструктуру України після 2019 році. Відповідне рішення було підтверджено під час перемовин з представником Євросоюзу.

Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає інформаційна агенція ТАСС.

Читайте також: Путін розчищає шлях до повномасштабної військової операції, – голова "Нафтогазу"

За його словами, напередодні представники РФ провели розмову з заступником голови Єврокомісії, на якій сторони обговорили поставки газу європейськими споживачами в контексті тих контрактів, які діють до кінця 2019 року.

"Ми підтвердили, що будемо гарантовано забезпечувати поставки в рамках чинних контрактів європейським споживачам. І підтвердили, що ми не виключаємо частково використовувати газотранспортну інфраструктуру України за рамками 2019 року", – зауважив російський посадовець

Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, что російська сторона не відмовлялася повністю від транзиту газу через територію України після 2019 року, коли завершується термін дії нинішніх газових контрактів. Водночас він підкреслював, що після завершення будівництва "Північного потоку -2" "Газпром" може зберегти транзит газу через територію України в обсязі 10-15 мільярда кубічних метрів, "якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії. У "Газпромі" своєю чергою висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу.

Теги: Новини України Новини Росії Газовий конфлікт ГТС Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
День космонавтики: Путівник Галактикою
сьогодні, 09:15 День космонавтики: Путівник Галактикою
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук