Росія дала відповідь ЄС про плани щодо ГТС України

Росія планує частково використовувати газотранспортну інфраструктуру України після 2019 році. Відповідне рішення було підтверджено під час перемовин з представником Євросоюзу.

Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає інформаційна агенція ТАСС.

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За його словами, напередодні представники РФ провели розмову з заступником голови Єврокомісії, на якій сторони обговорили поставки газу європейськими споживачами в контексті тих контрактів, які діють до кінця 2019 року.

"Ми підтвердили, що будемо гарантовано забезпечувати поставки в рамках чинних контрактів європейським споживачам. І підтвердили, що ми не виключаємо частково використовувати газотранспортну інфраструктуру України за рамками 2019 року", – зауважив російський посадовець

Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, что російська сторона не відмовлялася повністю від транзиту газу через територію України після 2019 року, коли завершується термін дії нинішніх газових контрактів. Водночас він підкреслював, що після завершення будівництва "Північного потоку -2" "Газпром" може зберегти транзит газу через територію України в обсязі 10-15 мільярда кубічних метрів, "якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії. У "Газпромі" своєю чергою висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу.