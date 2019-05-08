Росія дезінформує європейців перед виборами до Європарламенту

Росія могла дезінформувати близько половини громадян Євросоюзу напередодні виборів у Європарламент, які відбудуться 23-26 травня. Дослідження проводилося протягом 10 днів з 1 по 10 березня.

Дослідники, які вивчали масштаби загрози, виявили, що 6700 акаунтів пов'язаних з Росією, розмістили шкідливий контент в соціальних мережах. Вони змогли охопити до 241 мільйона користувачів. Про це повідомила британська газета The Guardian.

Читайте також: Потенційних жертв – десятки: Клімкін попередив ЄС про серйозну загрозу з боку РФ

Дезінформацію проштовхували за допомогою автоматизованих ботів, запрограмованих на підбір конкретних текстових сигналів. А також людей, які іноді використовували програмне забезпечення для спілкування через кілька облікових записів одночасно і потенційно уникали алгоритмів для виявлення ботів.

Автори звіту знайшли конкретні сліди шкідливих акаунтів, які прагнули спровокувати онлайн-суперечки. Наприклад, поширювали спірний контент про те, чи варто Палаті громад підтримувати угоду Терези Мей про Brexit.



Тереза Мей

Також після публікації президента Франції Еммануеля Макрона статті про майбутнє Європи, спостерігалося зростання активності акаунтів на 79%. Вони ділилися контентом, намагаючись дискредитувати його ідеї.



Еммануель Макрон

"Масштаби проблеми величезні. Підйом кампанії з дезінформації збільшується, бо неймовірно важко зупинити їх поширення на соціальних платформах", – розповів співзасновник компанії SafeGuard Cyber Отавіо Фрейре.