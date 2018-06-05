"Росія діє як міжнародний терорист": Парубій жорстко висловився про Кремль через політв'язнів

Російська Федерація поводиться як міжнародний терорист, адже захоплює у полон українських громадян, а потім намагається шантажувати цим Україну.

Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій на початку засідання парламенту, передає "Українська правда".

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Зокрема, він наголосив, що Україна не визнає вирок українському журналісту Роману Сущенку, якого незаконно ув'язнили в Росії.

"4 червня Московський міський суд засудив власного кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Від імені усієї Верховної Ради я заявляю, що Україна ніколи не визнає цей вирок", – заявив Парубій.

За його словами, Україна "засуджуємо це судилище і цей псевдовирок" щодо Сущенка.

Російська Федерація на сьогодні діє, як міжнародний терорист. За наказом злочинця Путіна російські спецслужби захоплюють у полон наших громадян і намагаються таким чином шантажувати Україну,

– підкреслив Парубій.

Він також закликав усіх союзників України, міжнародні організації та весь світ засудити вирок для Романа Сущенка та вимагати від Росії звільнення усіх українських громадян – політв’язнів Росії.

Також спікер ВР застеріг українців від поїздок у "путінську Росію, бо є реальна небезпека бути захопленими російськими спецслужбами":

"Не збільшуйте путінський обмінний фонд, не їдьте до Росії. Сьогодні це є реальною небезпекою для всіх українських громадян", – додав Парубій.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд засудила зухвалий вирок російського суду незаконно затриманому у Москві українському журналістові Роману Сущенку.