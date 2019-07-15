15:54
15 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Росія добирає у свої війська на Донбасі хворих на СНІД, гепатит та алкозалежних

      750 Читать новость на русском
      Росія добирає у свої війська на Донбасі хворих на СНІД, гепатит та алкозалежних
      Росія добирає у свої війська на Донбасі хворих на СНІД, гепатит та алкозалежних / Фото з відкритих джерел

      За даними української розвідки, Росія почала доукомплектовувати свої з’єднання і частини російських військ за рахунок призову раніше звільнених за станом здоров’я.

      Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, йдеться на сайті Міноборони.

      Актуально! Поліція Італії знайшла запаси зброї в ультраправих, що воювали на Донбасі: фото

      Так, за його словами, командування російських окупаційних військ добирає у частини колишніх найманців, звільнених зі складу російських приватних військових компаній по дискредитації та за станом здоров’я – нарко- чи алкозалежних, хворих на гепатит чи СНІД).

      Гуцуляк зазначив, що з початку липня збільшилась кількість осіб, що прибувають через тимчасово неконтрольований кордон України з території Росії на окуповану територію Донецької та Луганської областей. Вони розраховують отримати російське громадянство та документи про проходження військової служби у складі ЗС РФ.

      blog_ava
      З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
      сьогодні
      291644
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії СНІД Алкоголь
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Доля хоробрих – війна за мир: завоював золото на Іграх Героїв – і знову пішов на фронт
      сьогодні , 15:03 Доля хоробрих – війна за мир: завоював золото на Іграх Героїв – і знову пішов на фронт
      Володимир Патола 127
      Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів
      сьогодні , 14:21 Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів
      1753
      Як працює російська пропаганда та як з нею боротися
      сьогодні , 14:00 Як працює російська пропаганда та як з нею боротися
      Віталій Дейнега 264
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 13:02 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      50520
      Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 12:30 Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 940
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук