Росія добирає у свої війська на Донбасі хворих на СНІД, гепатит та алкозалежних

За даними української розвідки, Росія почала доукомплектовувати свої з’єднання і частини російських військ за рахунок призову раніше звільнених за станом здоров’я.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, йдеться на сайті Міноборони.

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Так, за його словами, командування російських окупаційних військ добирає у частини колишніх найманців, звільнених зі складу російських приватних військових компаній по дискредитації та за станом здоров’я – нарко- чи алкозалежних, хворих на гепатит чи СНІД).