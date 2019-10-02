Росія готова будувати "Північний потік-2" в обхід Данії, яка не дала дозволу

Будівництво "Північного потоку-2" наблизилося до економічної зони Данії 17 вересня, яка досі залишається єдиною країною, яка не дала дозволу на на прокладання трубопроводу. У Росії готові продовжити будівництво в обхід Данії.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що наразі РФ ще очікує рішення Данії щодо видачі дозволів, пише російський "Интерфакс".

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Зрозуміло, що існують й інші варіанти маршрутів у випадку відсутності такого дозволу – просто проєкт тоді буде дорожчим, дещо по часу буде довше реалізовуватись,

– додав міністр.

Новак наголосив, що Росія таки сподівається, що Данія надасть усі необхідні документи. Водночас голова ради директорів Газпрому Віктор Зубков заявив, що нещодавно Данія видала аналогічний дозвіл на прокладання трубопроводу через свої води з Норвегії до Польщі.

Експерти оцінюють втрати Газпрому у 660 мільйонів євро, якщо Данія не видасть дозвіл.

Загалом російський трубопровід має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Наразі у Балтійському морі проклали 2042 кілометрів труб, що складає 83% від загальної довжини. У РФ анонсували, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще 4-5 тижнів.

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Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.