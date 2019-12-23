Росія готова скасувати санкції проти України: Медведєв назвав умову

Російська Федерація готова розглядати скасування санкцій проти України, якщо Київ ініціюватиме цей процес. Контакти на рівні глав урядів РФ і України поки не очікуються.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв під час брифінгу.

До теми: Росія розширила санкції проти України

За його словами, ініціатива про скасування санкцій повинна виходити від України. Він також наголосив, що Росія залишається для України найбільшим торговим партнером.

Відзначимо, що 16 грудня Росія розширила економічні санкції проти України.

Санкції передбачають блокування безготівкових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на виведення капіталу за межі РФ. Ще під час першого введення санкції у 2018 році Медведєв пояснював, що "це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".

Кого виключили зі списку санкцій

Представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Юлій Іоффе,

гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Кого внесли до санкційного списку

Колишній керівник одеської міліції Володимир Босенко, глава фракції "Довіряй ділам" міської ради Одеси Олег Бриндак, депутат Олександр Іваницький, Олександр Іванов, Андрій Іванов, Валерій Мігалатьєв, Дмитро Танцюра, Олександр Шеремет, Юрій Шумахер.

Санкції проти українських товарів

Російський уряд ввів заборону на поставки з України до РФ:

кукурудзяного крохмалю,

глюкози,

фруктози,

глюкозно-фруктозних сиропів,

мальтодекстрину і сиропу мальтодекстрину.

Документ вносить зміни до попередньої постанови російського уряду 2018 року . Тоді було заборонено ввезення з України пшениці і меслин (суміш пшениці і жита), солодового пива, соняшникової, сафлорової, бавовняної олії, кондитерських виробів і деяких інших категорій продовольчих і непродовольчих товарів.

Водночас у Росії з 2016 року діє ще одна заборона на поставки низки продовольчих товарів з України: м'ясо, м'ясні продукти, молоко і молочні продукти, риба та рибна продукція, овочі і фрукти, сіль.