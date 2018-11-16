Росія готувала вбивства низки українських активістів: СБУ повторила трюк з "вбивством Бабченка"

Російські спецслужби планували вчинити в Україні низку терористичних актів, спрямованих проти відомих громадських активістів. Проте українські правоохоронці завадили скоїти серію злочинів.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Українська контррозвідка з’ясувала, що Федеральна служба безпеки Росії завербувала переселенку з Донбасу, яка і підшукала виконавця злочину. В обмін на отримання російського паспорта жінка запропонувала на роль кілера свого колишнього чоловіка.

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Зазначається, що за 1 вбивство російські спецслужби обіцяли 1 тисячу доларів. Першою жертвою мав стати один із керівників обласного осередку політичної організації Херсона.

Злочину вдалося завадити. Оскільки виконавець перебував під пильною увагою наших співробітників, то його відслідкували і замінили бойові патрони на холості, спрацювавши на випередження, як і в ситуації з імітацією вбивства Аркадія Бабченка. Ми продовжили контролювати подальші дії кілера для підтвердження його зв`язків із ФСБ. І результат не змусив на себе довго чекати,

– розповіли в СБУ.

Проте невдача із першим вбивством не зупинила плани російських спецслужб, і кілер отримав у Москві нове завдання – ліквідувати ще одного лідера херсонської громадської організації.

Під час підготовки до цього злочину в Києві кілера затримали правоохоронці. Зловмиснику оголосили про підозру та взяли під варту.