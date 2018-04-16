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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія готує компромат проти британський політиків, – The Sunday Times

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Тереза Мей попереджена про кібератаку російських хакерів
Тереза Мей попереджена про кібератаку російських хакерів

Російські хакери невдовзі можуть опублікувати компромат на британських політиків – членів уряду та парламенту, а також інших високопосадовців.

Як пише газета The Sunday Times, у такий спосіб вони планують "відімститися" за удар по Сирії, який завдали британські війська спільно з США та Францією 14 квітня.

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Варто зазначити, що у Британії ознайомлені з цією ситуацією. Прем’єр-міністр Об'єднаного королівства Тереза Мей отримала відповідну інформацію від розвідки. У звіті вказано, що режим Путіна може вдатися до використання компромату на членів її уряду. Росіяни можуть діяти таким же чином, як це було з Хілларі Клінтон під час президентських виборів у США.

У Великобританії вже посилили роботу агентство кібер-розвідки та Міністерство оборони, які готові до "пропорційної відповіді". При цьому вони посилили охорону критичної інфраструктури країни – енергетичної та медичної системи.

Варто додати, що Великобританія готує нові санкції проти російських олігархів.

Теги: Війна у Сирії Новини політики Новини Росії Великобританія хакери
Джерело: 24 Канал
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