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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія готується до конфронтації з НАТО, – військовий

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Путін боїться НАТО?
Путін боїться НАТО? / Ipress

Головне завдання російських військових навчань "Схід-2018" – формування групи військ на західних кордонах Росії для протистояння з НАТО. РФ намагається убезпечити себе від загрози НАТО. Але чогось надто масштабного не буде. В Росії немає грошей.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, не буде масштабних переміщень "полчищ збройних сил РФ, які крокуватимуть по нескошених травах". Це будуть командно-штабні навчання з етапами відпрацювання на полігонах. Також, зауважує Жданов, не побачимо ми і нових зразків військової техніки. Про що заявив віце-прем'єр Росії з питань оборони Борисов, який зазначив, що дорогих новинок збройні сили Росії не купуватимуть.

Росії замість дорогого танку "Армата" краще використовувати Т-72. Це говорить про те, що в РФ немає грошей на переозброєння, і Москва нарощуватиме свій військовий потенціал за рахунок наявних запасів. З восьми тисяч танків, які числяться в бойовому складі РФ – реально справних і бойових машин – близько тисячі. Все інше – за Уралом на базах зберігання,
– зазначає Олег Жданов.

Водночас, наголошує військовий, ці навчання, по суті, повернення в 90-ті роки. Тоді межа протистояння НАТО і СРСР проходила по межі ГДР і ФРН.

"Сьогодні протистояння Росії з НАТО змістилося на західний кордон РФ. Тому Росія і формує 8-му і 20-ту польові армії уздовж кордону з Україною, створює військові бази під Бєлгородом, Воронежем, Ростовом. З одного боку, це консолідує російське суспільство, з іншого – показує НАТО, що Росія готова до конфронтації", – говорить експерт.

При цьому Олег Жданов також наголосив, що РФ "натаскує" своїх військових на реальних бойових діях. Зокрема, частина боєздатних частин перебуває під Новоросійськом в готовності до перекидання на Сирію. Крім того, зараз угруповання чисельністю близько 10-15 тисяч перебуває в Сирії, а не чотири, як каже Путін. Росія прогнала через Сирію вже близько 65 тисяч військових. Тобто рівень військової підготовки у них високий за рахунок досвіду ведення військових дій, в тому числі і в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про найбільші з 1981 року військові навчання "Схід-2018". Зазначається, що маневри пройдуть з 11 по 15 вересня вересня, всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки, більше тисячі вертольотів, літаків і безпілотників.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії НАТО Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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