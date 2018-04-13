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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Росія готується до континентальної війни на кордоні з Україною, – Турчинов

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Олександр Турчинов заявив, що РФ готується до континентальної війни
Олександр Турчинов заявив, що РФ готується до континентальної війни / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація готова застосувати уздовж усього українського кордону та в Криму понад 260 тисяч російських військовослужбовців і 3,5 тисяч танків.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов під час виступу на Київському безпековому форумі.

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Разом проти нашої держави можуть сьогодні вже бути залучені понад 260 тисяч російських військовослужбовців, 3,5 тисячі танків, 11 тисяч броньованих машин, біля 4 тисяч артилерійських систем, понад тисячу реактивних систем залпового вогню тощо. Всі ці війська будуть підтримувати 4-ту й 6-ту армії військово-повітряних сил РФ,
– заявив Турчинов

За його словами, на Донецькому напрямку Україні протистоїть 8-ма армія, 150-та дивізія яка готова до ведення бойових дій у будь-який момент.

"На Сході російський агресор представлений двома корпусами, чисельність яких перевищує 35 тисяч осіб... Але, що принципово змінилося в стратегії російського Генштабу: ці два корпуси виконують функцію лише прикриття і вигравання часу для розгортання основних військових сил Росії, які сьогодні концентруються на українському кордоні", – додав секретар РНБО.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Анексія Криму Олександр Турчинов РНБО
Джерело: 24 Канал
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