Росія готується до нової потужної маніпулятивної кампанії в Україні, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконує, що Кремль Москва не втратить жодної можливості, аби дискредитувати здобутки Києва, щоб посіяти зневіру серед громадян та втому від європейского вибору. Відтак, щоб це попередити, Україна має шукати шляхи до співпраці з іншими державами та координувати з ними зусилля.

Таку заяву політик зробив під час виступу на нараді керівників закордонних дипустанов.

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Зокрема, він зазначив, що наразі настає найбільш критичний момент, оскільки демократичний світ вступає у новий виборчий цикл.

"Наближається виборча кампанія в Україні. Уже зараз провідні ІТ-компанії фіксують створення тисяч, десятків тисяч, фейкових аккаунтів з російським корінням. Росія готується до нової потужної маніпулятивної кампанії. І в мене немає сумніву, що Москва не втратить жодної можливості, аби дискредитувати наші здобутки, щоб посіяти зневіру серед громадян та втому від європейского вибору", – підкреслив гарант.

За його словами, України має бути готовою дати відсіч цьому, вивчивши законодавчий і виконавчий досвіди та кроки ефективності у кожній країні.

Росія добре набила собі руку в інших країнах. Щупальця Москви дуже міцно проникли в соціальні мережі, тримають окремі медіа, є у кіберпросторі. Кремль уміло прикриває свою підривну діяльність демократичними цінностями та принципами. Ми маємо шукати шляхи до співпраці з іншими державами та координувати зусилля для вироблення надійного механізму для упередження стороннього втручання у виборчий процес і забезпечення вільного волевиявлення наших громадян,

– зауважив президент.

Водночас очільник Української держави додав, що слід звернути особливу увагу на ті країни, які вже мають відповідні напрацювання. Так, за словами Порошенка, дуже цікавим є досвід Парижа та Берліна.

"Прошу відпрацювати можливість залучення німецьких, французських, американських експертів для підготовки аналогічних законодавчих ініціатив в Україні. Можу наголосити: міжнародна допомога буде нам не зайвою. Питання – надзвичайно чутливе, оскільки вимагає збереження балансу між вимогами нацбезпеки та повагою до демократичних цінностей. Безумовно найкращим антидотом проти російської отруйної пропаганди має стати наша орієнтованість на результат", – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що усе уже є готовим, аби дію договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією було припинено найближчим часом.