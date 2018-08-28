22:46
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, сьогодні
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, сьогодні
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія готується до нової потужної маніпулятивної кампанії в Україні, – Порошенко

64 Читать новость на русском
Порошенко заявив про необхідність розробки механізму для упередження втручання РФ у справи України
Порошенко заявив про необхідність розробки механізму для упередження втручання РФ у справи України / 24 канал

Президент України Петро Порошенко переконує, що Кремль Москва не втратить жодної можливості, аби дискредитувати здобутки Києва, щоб посіяти зневіру серед громадян та втому від європейского вибору. Відтак, щоб це попередити, Україна має шукати шляхи до співпраці з іншими державами та координувати з ними зусилля.

Таку заяву політик зробив під час виступу на нараді керівників закордонних дипустанов.

Читайте також: Які важливі для України теми підніме Порошенко на Генасамблеї ООН

Зокрема, він зазначив, що наразі настає найбільш критичний момент, оскільки демократичний світ вступає у новий виборчий цикл.

"Наближається виборча кампанія в Україні. Уже зараз провідні ІТ-компанії фіксують створення тисяч, десятків тисяч, фейкових аккаунтів з російським корінням. Росія готується до нової потужної маніпулятивної кампанії. І в мене немає сумніву, що Москва не втратить жодної можливості, аби дискредитувати наші здобутки, щоб посіяти зневіру серед громадян та втому від європейского вибору", – підкреслив гарант.

За його словами, України має бути готовою дати відсіч цьому, вивчивши законодавчий і виконавчий досвіди та кроки ефективності у кожній країні.

Росія добре набила собі руку в інших країнах. Щупальця Москви дуже міцно проникли в соціальні мережі, тримають окремі медіа, є у кіберпросторі. Кремль уміло прикриває свою підривну діяльність демократичними цінностями та принципами. Ми маємо шукати шляхи до співпраці з іншими державами та координувати зусилля для вироблення надійного механізму для упередження стороннього втручання у виборчий процес і забезпечення вільного волевиявлення наших громадян,
– зауважив президент.

Водночас очільник Української держави додав, що слід звернути особливу увагу на ті країни, які вже мають відповідні напрацювання. Так, за словами Порошенка, дуже цікавим є досвід Парижа та Берліна.

"Прошу відпрацювати можливість залучення німецьких, французських, американських експертів для підготовки аналогічних законодавчих ініціатив в Україні. Можу наголосити: міжнародна допомога буде нам не зайвою. Питання – надзвичайно чутливе, оскільки вимагає збереження балансу між вимогами нацбезпеки та повагою до демократичних цінностей. Безумовно найкращим антидотом проти російської отруйної пропаганди має стати наша орієнтованість на результат", – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що усе уже є готовим, аби дію договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією було припинено найближчим часом.

Теги: Петро Порошенко Новини Росії Президентські вибори 2019 Україна – Росія Новини політики Новини України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 28 серпня: розшук Тітушка, окупанти активізувалися, розрив договору про дружбу
сьогодні, 22:19 Головні новини 28 серпня: розшук Тітушка, окупанти активізувалися, розрив договору про дружбу
Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
сьогодні, 22:01 Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
Богдан Яременко
Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого
сьогодні, 20:01 Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого
Катерина Петренко
Траур за Америкою, якої більше не буде: західні ЗМІ про внесок Маккейна у світову політику
сьогодні, 19:01 Траур за Америкою, якої більше не буде: західні ЗМІ про внесок Маккейна у світову політику
Олександра Кравчук
Неопалимі: спогади бійців, які вийшли з Іловайського котла
сьогодні, 18:02 Неопалимі: спогади бійців, які вийшли з Іловайського котла
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Топ-новини: Манчестер Сіті оформив найдорожчий трансфер захисника в історії, Динамо просить перенести матч з Маріуполя
 25 липня 2017 , 07:30
Мессі здивував заявою про Роналду та розповів, як його стимулює фінал ЛЧ у Києві
 16 травня , 00:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук