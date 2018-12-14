"Росія готується до світової війни": в РНБО розповіли, коли і на які країни може напасти Путін

Російська Федерація готується до світової війни, яку може розпочати у найближчі 6 років. Кремль планує, що війська РФ пройдуть Україною і через Білорусь зайдуть у країни Балтії та Польщу.

Про це розповів керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров, передає прес-служба РНБО.

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На його думку, зважаючи на останню ескалацію збройної агресії РФ, можна вважати, що Україна не є кінцевою метою Кремля, а лише елементом підготовки до більш широкого наступу.

"Якщо подивитися на сучасні російські військові ініціативи, можна сказати, що це не тільки підготовка до війни з Україною, це один з елементів більш широкого стратегічного розгортання російської наступальної машини. Вона йде від Північного моря аж до Сирії. Фактично можна говорити про підготовку до світової війни", – заявив Петров.

Він зауважив, що масштабний конфлікт у світі може розгорнутися вже у найближчі кілька років.

Зараз усі плани переозброєння великих держав, зокрема, РФ, заплановані на 2023-2025 роки. Світ може бути готовим до глобального конфлікту буквально за 6 років, але він може розпочатись і раніше,

– сказав Петров.

За словами представника РНБО, у гіпотетичній третій світовій війні "Росія, посилена ресурсами України – це буде зовсім інша Росія". Він додав, що це поступово усвідомлює не лише українська влада, а й Захід, який розуміє, що Україну треба підтримувати.

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Петров зазначив, що наступний рік може стати принципово важливим для України, особливо через президентські та парламентські вибори, у які Росія буде намагатися втручатись. За його словами, країна-агресор спробує впливати на ситуацію в Україні через інформаційну та кіберкампанію, але сектор безпеки і оборони готовий до цих загроз.

Абсолютно зрозуміло, що наш противник намагатиметься скористатися цим. "Військова карта" є, розгортаються військові з'єднання на кордоні. Це дійсно страшна сила, і ця сила не тільки для України – в її планах пройти Україну наскрізь, і, рухаючись далі, через Білорусь вийти на країни Балтії, Польщі,

– наголосив чиновник.

Окрім того, представник РБНО додав, що РФ розробляє нові зенітні комплекси, оперативно-тактичні ракети, протикорабельні комплекси. Але Україна та Збройні сили стає дедалі сильнішими і готові до нових викликів перед російським агресором.