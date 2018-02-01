Росія готується до "великої війни", яку Кремль прогнозує до 2023 року, – Ар'єв

Європейські політики забули, чим закінчилися спроби задобрити агресора перед Другою Світовою. Історія може повторитись.

Про це заявив віце-президент Парламентській асамблеї Ради Європи, нардеп Володимир Ар'єв.

За його словами, у Російській Федерації готуються до "великої війни", яку Кремль прогнозує до 2023 року.

Читайте також: На Сході невдовзі можливе загострення: бойовики оголосили мобілізацію

"У Росії всерйоз готуються до великої війни, яку Кремль прогнозує до 2023 року. А театр бойових дій завжди триває там, де є найменший спротив, в тому числі і через слабкодухість та чвари", – вважає Ар'єв.

Він також прокоментував українсько-польські відносини та застеріг від конфлікту між країнами.

"Тотальне забуття історії чи безвідповідальність за принципом "а раптом цього разу пронесе?" Польські політики забули, чим закінчилася ворожнеча України і Польщі для обох держав", – зауважив він.