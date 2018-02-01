Росія готується до "великої війни", яку Кремль прогнозує до 2023 року, – Ар'єв
Європейські політики забули, чим закінчилися спроби задобрити агресора перед Другою Світовою. Історія може повторитись.
Про це заявив віце-президент Парламентській асамблеї Ради Європи, нардеп Володимир Ар'єв.
За його словами, у Російській Федерації готуються до "великої війни", яку Кремль прогнозує до 2023 року.
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"У Росії всерйоз готуються до великої війни, яку Кремль прогнозує до 2023 року. А театр бойових дій завжди триває там, де є найменший спротив, в тому числі і через слабкодухість та чвари", – вважає Ар'єв.
Він також прокоментував українсько-польські відносини та застеріг від конфлікту між країнами.
"Тотальне забуття історії чи безвідповідальність за принципом "а раптом цього разу пронесе?" Польські політики забули, чим закінчилася ворожнеча України і Польщі для обох держав", – зауважив він.
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