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Росія готується до втручання у вибори президента України: СБУ викрила зловмисників

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СБУ викрила інтернет-агітаторів, які працювати на Росію для втручання у вибори президента України
СБУ викрила інтернет-агітаторів, які працювати на Росію для втручання у вибори президента України / Ілюстративне фото

Працівники СБУ протягом серпня викрили та заблокували діяльність мережі інтернет-агітаторів, яких російські спецслужби залучили до підготовки до втручання у проведення майбутніх виборів президента України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Так, з’ясувалося, що російські спецслужби залучили до співпраці через інтернет жителів Дніпра, Кривого Рогу та Нікополя, які є адміністраторами груп у соціальних мережах. Так, спецслужби РФ доручили підготувати "плацдарм" для проведення заходів із впливу на хід проведення майбутніх президентських виборів через маніпулювання громадською думкою інтернет-користувачів.

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Серед завдань, що ставились представниками країни-агресора, був пошук блогерів та активних дописувачів груп соціальних мереж, які за грошову винагороду мали публікувати надіслані з Росії політичні новини. Адміністратори також мали залучити "підставних" осіб для реєстрації інтернет-сайтів в українському сегменті доменних імен. За вказані дії росіяни пропонували грошову винагороду,
– сповістили в СБУ.

У спецслужбі зазначили, що житель Дніпра повинен був самостійно відшукати та замовити послуги із просування інтернет-ресурсів та контенту в ІТ-компаніях, розташованих у південно-східних регіонах України. Спецслужби Росії розраховували, що це мало б приховати їхню причетність до поширення "фейкових" новин та популяризації окремих проросійських учасників виборчого процесу.

Окрім того, до планів російських кураторів входило загострення суспільно-політичної ситуації напередодні та під час проведення виборів. Для цього виконавці повинні були "перекручувати" новини для дискредитації органів державної влади і місцевого самоврядування та створити у соцмережах групи нібито патріотичного спрямування. На цих ресурсах планували публікувати деструктивні матеріали, в тому числі із закликами до насильницької зміни конституційного ладу України та порушення її територіальної цілісності.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження про вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Проводяться слідчі (розшукові) дії із збирання доказів, необхідних для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Дивіться відео СБУ із затриманням інтернет-агітаторів, які працювали на Росію:

До слова, напередодні незалежний російський політолог Олександр Морозов заявив, що у відповідь на результати президентських виборів 2019 року в Україні російська влада готує кілька сценаріїв. Один з таких сценарії передбачає повну дискредитацію і делегітимізацію переможця.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Кримінальні новини СБУ Російська пропаганда Президентські вибори 2019 Новини Дніпра Новини Кривого Рогу Нікополь Мережа
Джерело: 24 канал
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