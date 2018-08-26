Росія готується прорубати коридор вздовж Азовського моря, – віце-адмірал Гайдук

Росія планує відсторонити Україну від моря, аби перетворити її з морської держави на континентальну. А дії РФ у Чорному і Азовському морях є її кроками з втілення в життя проекту "Новоросія".

Про це заявив командувач Військово-Морських сил України у 2014-2016 роках, віце-адмірал Сергій Гайдук, повідомляє "Еспресо".

Проект "Новоросія" перебуває в Росії на порядку денному, а дії, які проводяться на приморському фланзі у Чорному і Азовському морях, є кроками Росії, що стосуються реалізації цього проекту,

– наголосив віце-адмірал.

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Гайдук наголосив, що Росія реалізовує в Азовському морі стратегію хаосу і все прораховує крок за кроком. Зокрема, економічний тиск на Маріупольський і Бердянський морські порти має не тільки суто економічний вплив.

"Ми повинні розуміти, що у цих портах працює до 5 тисяч портовиків, які у разі втрати роботи можуть проводити акції соціального характеру, тобто можуть бути соціальні коливання серед населення і тут прорахунок іде в тому напрямку", – наголосив екс-командувач ВМС України.

Уявіть собі, на сході від Маріуполя розташована "нульовка", де перебуває наше приморське угруповання, яке щоденно має бойові зіткнення з противником, а на захід від Маріуполя і в самому Маріуполі йдуть бунти населення, бо вони втрачають роботу, втрачають можливість утримувати свої сім’ї та таке інше. Я думаю, ці питання прораховуються і на це робить ставку Росія,

– пояснив Гайдук.

Він також припустив, що російська влада використовуватиме акції протестів серед металургів, бо основні види карго (вантажів), які перевалюються через морські порти, є продуктом металургійної галузі.

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На думку віце-адмірал, подібні акції будуть використані для реалізації "найгіршого сценарію – прорубування коридору, який йде вздовж Азовського моря".