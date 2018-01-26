Росія "грає м'язами", але масштабну агресію не варто очікувати, – Полторак

Російська Федерація буде намагатися тиснути на Україну, проте повномасштабної військової агресії не буде в найближчий час.

Таку думку висловив міністр оборони Степан Полторак в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Я не думаю, що найближчим часом ми маємо очікувати повномасштабну агресію Російської Федерації. Росія продовжує постачання озброєння, техніки, паливно-мастильних матеріалів і матеріальних засобів (на Донбас – "24"),

– сказав він.

На думку очільника Міноборони, Росія не йтиме мирним шляхом, а "буде намагатися тиснути на Україну шляхом "гри м’язами".

Також, Полторак звернув увагу на те, що останнім часом значно покращилась співпраця України зі США та Канадою в оборонній сфері.

"Канада прийняла рішення щодо можливості продажу Україні стрілецького озброєння, і взагалі, озброєння, оснащення", – сказав міністр оборони.

Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак сказав, що на початку лютого буде з офіційним візитом у Вашингтоні та дізнається інформацію про поставки в Україну оборонного озброєння зі США, в тому числі і легендарних протитанкових ракетних комплексів Javelin.