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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Росія грає у кості з життями людей,– представник Великобританії в ООН

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Велика Британія
Велика Британія / Фото з відкритих джерел

Постійний представник Британії в ООН Карен Пірс звинуватила Росію у порушенні заборони на використання хімзброї і в "грі в кості" з життями мешканців Солсбері, де отруїли колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку.

Про це повідомляє AP.

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Карен Пірс заявила, що міжнародне співтовариство має вжити заходів для захисту людей від використання хімічної зброї та "загрози ворожого іноземного втручання".

Велика Британія обговорює наступні кроки зі своїми союзниками, підкресливши, бо проблема виходить за межі Солсбері. Ми і наші союзники хотіли б подумати про те, як протистояти такій активності в Росії, яка не тільки зловмисна, але і безрозсудна,
– сказала Пірс.

24 канал повідомляв, що напередодні британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.

Після заяви Мей британський міністр безпеки Бен Воллес заявив, що президент Росії Володимир Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння "Новачком" Скрипалів у Солсбері.

Згідно із заявою, лідери країн "повністю впевнені" у висновках Великобританії про те, що 2 підозрюваних в отруєнні служать у Головному розвідувальному управлінні Росії.

Зазначимо, Великобританія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання після появи нових даних у розслідуванні справи про отруєння Скрипалів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Обом пощастило вижити, проте певний час вони провели у лікарні.

Через причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій.

Теги: Новини політики Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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