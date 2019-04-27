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      Росія хоче хаосу, – посол про небезпеку заяв Путіна щодо російських паспортів в Україні

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      Росія хоче подальшої ескалації та хаотизації України, – Кулеба
      Росія хоче подальшої ескалації та хаотизації України, – Кулеба / UATV

      Своїми заявами про намір спростити для всіх українців отримання громадянства Росії Володимир Путін намагається спровокувати подальшу ескалацію конфлікту.

      На такі кроки Росія йде свідомо, про це посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.

      Читайте також: У Європарламенті закликають відповісти на плани Путіна щодо українців та паспортів Росії

      Володимир Путін заявив, що Росія думає над наданням свого громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям. Таке рішення не було спонтанним, а добре "прорахованим".

      Кулеба зазначив, що якби Росія хотіла досягти компромісу й врегулюванню конфлікту, то вона б в даний час утримувалась від ескалації й залишила новому президенту України "простір для дипломатичного маневру".

      Але РФ хоче подальшої ескалації та хаотизації України, і тому продовжує ускладнювати правила гри,
      – написав дипломат.

      Що вже зробила Росія?
      Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

      Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Війна на Донбасі Законодавство Новини Росії
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