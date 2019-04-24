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      Росія хоче нас вбити, тут не може бути компромісу, – Сироїд про рішення Зеленського щодо війни

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      Росія хоче нас вбити, тут не може бути компромісу, – Сироїд про рішення Зеленського щодо війни
      Росія хоче нас вбити, тут не може бути компромісу, – Сироїд про рішення Зеленського щодо війни / Фото з відкритих джерел

      Майбутній президент Володимир Зеленський заявив, що з Росією "доведеться домовлятися", він повністю виключив варіант військового звільнення окупованих територій. Натомість експерти наголошують, що з РФ не потрібно шукати компромісів.

      Про це заявила віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: У Зеленського прокоментували указ Путіна про видачу паспортів РФ жителям Донбасу

      Яку мету має Росія?

      Сироїд наголосила, що Кремль переслідує одну й ту саму мету – змусити українську владу прийняти капітуляційні умови Мінських угод.

      Способи для цього будуть використовуватися різні. Наприклад, раніше це було спроби внесення змін до Конституції. А зараз ми маємо нового президента і, як на мене, Росія в такий спосіб загостює ситуацію для того, щоб змусити новообраного президента брати участь у цьому процесі і йти на компроміси,
      – відповіла вона.

      За її словами, інша мета – це створити легітимні підстави для збільшення контингенту російських військ, які, начебто, захищатимуть громадян Росії.

      "І те, і те є беззастережно небезпечною загрозою. Ми не можемо на це вплинути, бо РФ контролює території. Але однозначно українська влада, зокрема і Порошенко, не зробили достатньо, аби убезпечити нас від такої ситуації чи щоб це мало іншу реакцію міжнародної спільноти", – розповіла віце-спікерка парламенту.

      Зеленський не повинен шукати компроміс з Росією

      Сироїд зазначила, що найнебезпечнішою тенденцією в заявах Зеленського є спосіб умиротворення Росії – що треба домовлятися, шукати компроміси і залагодити все.

      Але з ким домовлятися, про що і де може бути межа цього компромісу? Хочу наголосити, що РФ була, є і залишатиметься ворогом для нас. Сьогодні Росія для нас – це вбивця, вона хоче нас вбити. Де тут компроміс? Яким він може бути між людиною, яка хоче жити, і кілером? Тому тут немає предмету компромісу. Єдиний спосіб захиститися – це стати дуже сильним, 
      – вважає Сироїд.

      Повне інтерв'ю з Оксаною Сироїд: дивіться відео

      Які варіанти запропонувала Сироїд, аби уберегти Україну від агресії Путіна – читайте тут.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Новини політики Оксана Сироїд
      Джерело: 24 канал
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