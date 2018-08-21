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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Росія хоче підняти ракету з ядерною установкою з дна Баренцового моря, – розвідка США

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Росія хоче підняти ракету з ядерною установкою з дна Баренцового моря
Росія хоче підняти ракету з ядерною установкою з дна Баренцового моря / soviet-trawler.narod.ru

Росія готується підняти з дна Баренцового моря ракету з ядерною енергоустановкою, яка впала туди під час випробувань в 2017 році. Побоювання пов'язані з тим, що ця ракета може стати джерелом радіоактивного зараження.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на американську розвідку.

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"Російська ракета з ядерною установкою залишається в морі після невдалих випробувань в минулому році, і Москва готується до того, щоб спробувати підняти її", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в операції з підйому візьмуть участь 3 судна, на одному з яких встановлено обладнання для роботи з радіоактивними матеріалами. Точні терміни проведення операції поки не визначені, уточнює "Інтерфакс".

Додаткові побоювання пов'язані з тим, що впала в море ракета з ядерним двигуном може стати джерелом радіоактивного зараження. Як вважають аналітики американської розвідки, якщо росіяни зможуть повернути ракету, Москва зможе взяти план даної експедиції за основу при інших операціях по поверненню ракет в майбутньому.

Нагадаємо, що в травні 2018 року всі проведені випробування російської крилатої ракети з ядерною силовою установкою виявилися безуспішними.

Теги: Новини Росії Ядерна безпека Зброя Новини США
Джерело: 24 канал
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