Росія хоче розділити Україну всіма можливими способами, – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Москва намагається "розділити Україну, використовуючи всі можливі засоби". За його словами, Росія розглядає людей як "людські матеріали", які будуть витрачені.

Про це він розповів у інтерв'ю The Independent.

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Павло Клімкін нагадав, що Петро Порошенко збирається розірвати договір про російсько-українську дружбу, підписаний у 1997 році.

Говорити про дружбу та співпрацю, будь-то політичному чи емоційному плані, є тотальним сміттям. Росія порушила кожний пункт, навіть преамбулу договору,

– сказав він.

За словами міністра закордонних справ України, "російська мета полягає в тому, щоб зруйнувати український демократичний проект та зламати Україну, використовуючи всі можливі засоби".

Щодо питання про українських політв’язнів, то Клімкін зазначив, що Кремль "не цінує людське життя".

Це два принципово різних світи. Ми пропонуємо всілякі схеми обміну в'язнів, але Кремль, здається, не піклується про своїх людей. Ми абсолютно різні,

– прокоментував міністр МЗС України.

Проте, Клімкін висловив сподівання, що Росія врешті-решт погодиться на угоду про обмін політв’язнями.