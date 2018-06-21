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Росія хоче, щоб Москалькова відвідала 50 утримуваних росіян, а не 34, – Денісова

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова / ombudsman

Росія хоче аби омбудсвумен Тетяна Москалькова мала змогу відвідати не 34 утримуваних росіян, а 50. Міністерство закордонних справ Росії направило Україні ноту з таким проханням. Зараз це питання перебуває на розгляді української сторони.

Про це в ефірі Громадського повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"Перший наш етап – це відвідини 34 утримуваних. Але вчора ми отримали ноту МЗС Росії, де йшлося про сприяння візитам Москалькової до 50 громадян Росії", – заявила українська омбудсвумен.

Зазначимо, що раніше українська та російська омбудсвумен домовлялися відвідати на територіях обох країн по 34 в’язні.

Нагадаємо, за словами Денісової, Президент України Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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