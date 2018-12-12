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      Росія хоче відібрати в України не лише Азов, а і Чорне море, – експерт

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      Росія хоче повторити у Чорному морі сценарій Азова, – підсумував Мусієнко
      Росія хоче повторити у Чорному морі сценарій Азова, – підсумував Мусієнко / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні Кремль діє на випередження, здійснюючи агресію на Азові, але кінцевою його метою є повний контроль акваторії Чорного моря. У підсумку офіційний Київ зазнає не лише політичних, а й економічних збитків.

      Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко, передає "Обозреватель".

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      За його словами, Росія збільшує присутність у Криму, оскільки намагається контролювати акваторію Чорного моря та хоче оголосити себе тут господарями.

      "Звичайно, там є країни НАТО – Румунія, Болгарія та Туреччина. Але Туреччина тільки зараз починає розвивати військово-морські бази на Чорному морі, у них основний флот зосереджено в Егейському та Середземному морях", – підкреслює експерт.

      Водночас він додає, Росія "розуміє, що вона зараз є повноцінним господарем".

      Для них важливо контролювати Чорне море, щоб, по-перше, забезпечити безпеку газопроводу "Турецький потік", оскільки для Росії це величезні гроші, вона живе за рахунок газу. По-друге – перешкодити Україні та створити проблеми й незручності на торгових шляхах. Вони в перспективі хочуть нам відрізати торгові шляхи не тільки Азова, а й Чорного моря – це величезні економічні збитки для України,
      – наголошує Мусієнко.

      Як переконує він, для України зараз важливо отримати підтримку з боку НАТО, особливо Румунії та Болгарії:

      "Румуни з розумінням ставляться, болгари менше. Румуни починають із НАТО співпрацювати, щоб не дати Росії Україну відрізати", – каже він.

      Крім того, фахівець вважає, що Україна сьогодні не намагається діяти на випередження та перешкоджати планам Росії.

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      "Росія уже діє. Ми змушені діяти не на випередження, передбачаючи сценарій, а наздоганяти. Росія почала перекривати Керченську протоку, захоплювати кораблі, атакувати моряків, порушувати міжнародне право — ніби ми не знали, що вона це робитиме, ніби вона не порушувала міжнародне право до цього, перекриваючи українські порти. Росія буде так діяти й надалі, блокуватиме море. Вона послаблює Україну не тільки економічно, але й політично", – підсумував Олександр Мусієнко.

      Нагадаємо, 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових поблизу Керченської протоки. Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Азову російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці. А 29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО. 

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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