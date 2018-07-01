Росія хоче впарити Донбас назад Україні, проте вже в новій якості, – журналіст

Російська влада прагне повернути Україні окуповані території Донбасу, проте на своїх умовах. Передбачається, що фактично ці території надалі перебуватимуть під керуванням РФ.

Таку думку в інтерв'ю "Апостроф" висловив донецький журналіст і блогер Денис Казанський.

"Росія хоче впарити цю територію назад Україні, тільки вже в новій якості. Тобто це буде фактично російська територія, якою керуватимуть РФ, російські куратори, російські маріонетки. Але при цьому робитиметься вигляд, що це українська територія. Тобто (ситуація з Донбасом) – це, як пакет акцій в українському парламенті, в українському уряді. Такий план. Умовно кажучи, Росія хоче свої 25% акцій, якийсь блокуючий пакет", – пояснив журналіст.

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Наприклад, Україна хоче в НАТО – ні, тому що Донецьк і Луганськ кажуть, що вони не підуть у НАТО. Україна хоче в Євросоюз – ні, Україна хоче свою власну помісну церкву – ні. І так далі,

– пояснив Казанський.

Журналіст наголосив, що російська влада хоче накинути на українську " нашийник і повідець".

"Вони хочуть накинути на шию нашийник – ось і все. А в якій якості, як це буде називатися... Путін весь час змінює, по-різному до цього всього підходить, але суть їх тактики абсолютно не змінилася", – розповів блогер.

Казанський також назвав методи, якими Донбас можна по-справжньому повернути.

Війну можна або виграти, або програти. Не можна її припинити, як ремонт. Війна повинна завершитися з якимось результатом,

– висловив переконання журналіст.

До слова, ватажок проросійських бойовиків Донеччини Олександр Захарченко пригрозив розстрілювати миротворців ООН, якщо вони зайдуть на окуповані території Донбасу "за українським сценарієм".