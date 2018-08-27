Росія хоче зруйнувати єдність ЄС і НАТО, – розвідка Естонії

Російська Федерація намагається зруйнувати єдність Європейського союзу і Північноатлантичного Альянсу, і якщо їй це вдасться, то це становитиме безпосередню загрозу для Естонії.

Про це заявив глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран в інтерв'ю Postimees, передає ERR.

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"В інтересах безпеки Естонії, щоб вплив Кремля на наших союзників не приніс успіху. Ми повинні привертати до цієї теми увагу служб розвідки західних країн і широкої громадськості", – зазначив він.

За словами естонця, Департамент зовнішньої розвідки неодноразово звертав увагу на дії Росії в Європі.

Ми говорили про це в двох наших останніх публічних звітах. Ми докладно описали, як Росія використовує європейських політиків в якості агентів впливу, і я радий, якщо ця тема породжує дебати, тому що, як я вже сказав, це найкраща зброя в боротьбі з втручанням,

– наголосив Марран.

Він також додав, що західні політики звертають менше уваги на такі дії Росії, адже більше фокусуються на інформаційній війні або ж кібератаках, за якими стоїть Москва.

"Наше завдання – привернути увагу союзників до всіх аспектів дій Росії", – підсумував Марран.