Росія – Хорватія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу
Збірна Хорватії голи у ворота збірної Росії на Чемпіонаті світу забила лише після того, як першою пропустила у цьому матчі.
На 31 хвилині росіянину Черишеву вдався удар з-за меж штрафного майданчика, і м'яч влетів у верхній кут воріт повз голкіпера Субашича.
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Гол у ворота збірної Хорватії
Однак радість росіян на трибунах була недовгою. Хорватам вдалася чудова атака, коли Крамаріч, перебуваючи в оточенні одразу п'яти суперників, зумів пробити головою по воротах.
Гол у ворота збірної Росії
Джерело: 24 Канал
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