Росія хотіла підкупити результати виборів: СБУ викрила масштабну корупційну схему по всій країні

Служба безпеки України викрила так звану "виборчу піраміду" від Росії, яка охоплювала всю територію країни. Керував цією корупційною схемою один із чинних народних депутатів України.

Його прізвище і політичну належність не називають, лише повідомляють, що це – не один із кандидатів у президенти.

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Організація складалася з керівника, трьох координаторів та їхніх помічників у регіонах. Вони мали простежити, щоб певний кандидат у Президенти набрав необхідну кількість голосів. Серед керівників таких "штабів" – громадяни Росії, України та іноземці, які тривалий час працювали в РФ, які здійснювали організацію виборчих компаній провладних кандидатів і партій.

За даними РБК, нардеп від ВО "Батьківщина" Валерій Дубіль міг очолювати викриту працівниками СБУ схему підкупу виборців. Проте 24 канал не може підтвердити, наскільки ця інформація є правдивою.



Валерій Дубіль

За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, причетні до цієї справи особи повинні усвідомлювали свої дії та понести за це кримінальну відповідальність.

Як мала працювати "виборча піраміда"? Спроба підкупу передбачала формування у виборчих округах так званої "піраміди": керівник виборчої дільниці – "десятки" – "двадцятки", які мали забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата. Для реалізації цієї схеми використовувалася готівка, отримана незаконним шляхом. Кошти на підготовку проекту та його створення надавалися ще до офіційного старту президентської виборчої кампанії.

Формування "виборчої піраміди" продовжилось після офіційного початку виборчої кампанії, у січні 2019 року. Для цього надходили нові транші готівки в іноземній валюті, що переводилися у гривню та роздавались на місцях. Розмір оплати праці зростав пропорційно до наближення виборів.

СБУ спільно з Генеральною прокуратурою та ДБР проводить десятки обшуків в учасників угруповання. Зокрема було здійснено понад 50 обшуків, в ході яких вилучено гроші в іноземній та національній валюті, а також записи, які свідчать про злочинну діяльність згаданої групи. В СБУ зазначили, що у жодному з партійних офісів політичних партій обшуки не проводилися.