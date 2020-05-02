Росія ховає винуватців трагедії в Одесі: МЗС України нагадало Кремлю про події 2 травня

Трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі були елементом реалізації Росією провального проєкту "Новоросія". Мовиться про дестабілізацію сходу та півдня України російськими окупантами і створення так званих "народних республік".

Дипломати зазначили, що 2 травня повинно було стати вирішальним днем у реалізації таких планів. Заяву оприлюднила пресслужба МЗС України в шосту річницю трагедії 2 травня в Одесі.

До теми Зеленський про трагедію в Одесі 2 травня: Люди не мають гинути заради ідеологічних цілей

Нагадування від українських дипломатів про роль Росії в організації сутичок в Одесі

В Одесі проросійські сили діяли за сценарієм, який вже був реалізований російськими кураторами на Донбасі . Мовиться про проголошення фейкової "народної республіки", масові заворушення із застосуванням зброї з допомогою завезених бойовиків, залякування місцевих активістів, параліч місцевих органів влади та силових структур.

. Мовиться про проголошення фейкової "народної республіки", масові заворушення із застосуванням зброї з допомогою завезених бойовиків, залякування місцевих активістів, параліч місцевих органів влади та силових структур. Напад озброєних і екіпірованих екстремістів під російськими прапорами на мирну демонстрацію за єдність України став спусковим гачком для подальших подій і призвів до перших жертв.

Цікаво, що російська сторона в своїх заявах про події в Одесі жодного разу не згадує про криваві події у центрі міста, що передують пожежі в Будинку профспілок. Також не згадуються встановлені факти внутрішніх загорянь в Будинку профспілок і порятунок заблокованих в охопленому пожежею будинку учасниками демонстрації за єдність України.

Дипломати наголосили, що українські правоохоронні органи роблять усе можливе для пошуку і залучення до відповідальності винних у злочинах осіб. За результатами розслідувань по кримінальних проваджень за фактами подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду направлено 37 обвинувальних актів. Щодо трьох осіб судами винесені обвинувальні вироки.

Москва не лише ховала одного з головних фігурантів розслідування, колишнього заступника начальника ГУ МВС Одеської області Фучеджі, а й, надала йому громадянство РФ і під цим приводом відмовила Україні в його екстрадиції,

– заявили в МЗС.

Крім того, в межах переговорів про проведення взаємного звільнення утримуваних осіб у вересні – грудні 2019 Росія наполягала на видачі щонайменше дев'яти осіб, які брали пряму або опосередковану участь в організації масових заворушень в Одесі під російськими прапорами.

Що відомо про трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року? Шість років тому в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули шестеро людей. Потім протистояння перемістилися на Куликове поле, де було наметове містечко так званого антимайдану.



Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 – отримали поранення. За інформацією активістів та очевидців, антимайданівцям фінансово та організаційно сприяла Росія.



Наразі ніхто з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень у центрі Одеси та пожежі на Куликовому полі.