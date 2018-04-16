17:21
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 10°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія і Китай граються у девальвацію валюти, – Трамп

1351 Читать новость на русском
Девальвація валюти у Китаї і РФ є неприйнятною, – Трамп
Девальвація валюти у Китаї і РФ є неприйнятною, – Трамп / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп вважає фінансову політику Росії і Китаю неприйнятною.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

Читайте також: Трамп лютує через першість США у кількості висланих російських дипломатів, – The Washington Post

Росія і Китай грають у девальвацію валюти, оскільки США продовжуть підвищувати відсоткові ставки. Неприйнятно!
– зазначив Трамп.

Зазначимо, девальвація національних валют може проводитися заради вигод експортерів, які отримують прибуток в іноземній валюті та обмінюють на національну. Адміністрація Дональда Трампа проводить протекціоністську політику щодо власних експортерів, але зрозуміло, що курс долару не понижується.

Нагадаємо, напередодні Вашингтон вже оприлюднив деталі плану введення 25% мита для товарів китайського експорту на загальну суму близько 50 мільярдів доларів на рік, що викликало гучну реакцію Китаю

Президент США Дональд Трамп дав вказівку американському торговому представнику Роберту Лайтхайзеру розглянути можливість розширення списку китайських товарів, які обкладаються підвищеними митами, на 100 мільярдів доларів.

Теги: Новини США Новини Росії Китай Валюта
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
сьогодні, 17:02 Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
Блог Соцмережі 267
Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
сьогодні, 16:09 Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
Олена Булан 519
Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
сьогодні, 15:04 Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
659
О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор
сьогодні, 15:00 О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор "Томагавкам"
Злой Одессит 2558
Як при зарплаті в 500 доларів лікарі примудряються мати мільйонні заощадження
сьогодні, 14:10 Як при зарплаті в 500 доларів лікарі примудряються мати мільйонні заощадження
Олександра Устінова 1170
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук