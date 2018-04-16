Росія і Китай граються у девальвацію валюти, – Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає фінансову політику Росії і Китаю неприйнятною.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

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Росія і Китай грають у девальвацію валюти, оскільки США продовжуть підвищувати відсоткові ставки. Неприйнятно!

– зазначив Трамп.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2018

Зазначимо, девальвація національних валют може проводитися заради вигод експортерів, які отримують прибуток в іноземній валюті та обмінюють на національну. Адміністрація Дональда Трампа проводить протекціоністську політику щодо власних експортерів, але зрозуміло, що курс долару не понижується.

Нагадаємо, напередодні Вашингтон вже оприлюднив деталі плану введення 25% мита для товарів китайського експорту на загальну суму близько 50 мільярдів доларів на рік, що викликало гучну реакцію Китаю



Президент США Дональд Трамп дав вказівку американському торговому представнику Роберту Лайтхайзеру розглянути можливість розширення списку китайських товарів, які обкладаються підвищеними митами, на 100 мільярдів доларів.