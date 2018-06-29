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Росія і Китай невдовзі отримають зброю для космосу, – розвідка Пентагону

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Росія і Китай невдовзі отримають зброю для космосу, – розвідка Пентагону
Росія і Китай невдовзі отримають зброю для космосу, – розвідка Пентагону / 24 канал

Росія та Китай розробляють нову зброю, яка призначатиметься для військових дій у космічному просторі в найближчому майбутньому.

Про це заявив глава розвідувального управління Міноборони США Агентства з розвідки, генерал-лейтенант Роберт Ешлі, повідомляє "Голос Америки".

Розвідка Пентагону побоюється, що провідна роль США в космосі знижується і завтра небо може бути заповнене супутниками-роботами країн-конкурентів.

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Ешлі уточнив, що країни-конкуренти США розробляють технології "з перехоплення супутників з землі і з космосу". За словами американського генерал-лейтенанта, така можливість з'явиться в найближчому майбутньому.

Росія і Китай продовжують запускати "експериментальні" супутники, які проводять складні операції на орбіті. Деякі технології мирного призначення, такі як інспекція супутників, дозаправка і ремонт, можуть бути використані проти космічних об'єктів супротивника,
– мовиться в опублікованому раніше звіті Служби управління розвідки.

До слова, у відповідь на погрози зі сторони Росії та Китаю у США запланували створення малопотужних тактичних ядерних боєзарядів W76-2. Міноборони США вже визначилося з вимогами до перспективної малопотужної ядерної зброї і розпочали планування її розробки.

Теги: Новини Росії Новини США Пентагон Китай Зброя Космос
Джерело: 24 Канал
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