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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія і Туреччина планують спрощення візового режиму

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Ердоган та Путін
Ердоган та Путін / Фото з відкритих джерел

Восени Росія та Туреччина планує почати переговори щодо спрощення візового режиму для окремих категорій громадян.

Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС.

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"Найбільш підходящим професійним майданчиком для обговорення візових питань є двосторонні консультації експертів з консульської проблематики. Проведення таких консультацій консульських експертів заплановане на осінь", - сказала вона.

Речник російського зовнішньополітичного відомства додала, що "за підсумками переговорів між главами МЗС двох країн - Росії і Туреччини - було умовлено сформувати механізм вироблення домовленостей про спрощення на взаємній основі режиму поїздок для окремих категорій турецьких громадян".

Нагадаємо, 18 серпня президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана переобрали головою правлячої партії Туреччини – "Партії справедливості та розвитку".

Теги: Новини політики Новини Росії Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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