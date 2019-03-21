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      Росія і Угорщина домовились про поставки газу без транзиту через Україну

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      Росія і Угорщина домовилися про поставки газу на випадок зупинки транзиту через Україну
      Росія і Угорщина домовилися про поставки газу на випадок зупинки транзиту через Україну / Фото з відкритих джерел

      Росія і Угорщина домовилися про поставки російського газу на 2020 рік, навіть якщо до кінця цього року домовленості про транзит між Москвою і Києвом мне буде.

      Легко може виникнути ситуація, коли Росія більше не буде транспортувати газ на європейський континент через Україну, цитує прес-служба угорського уряду слова міністра закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

      Читайте також: Які сценарії щодо транзиту газу через Україну готує Путін

      Глава угорського МЗС після зустрічі з главою "Газпрому" Алексеєм Міллером у Москві, повідомляє прес-служба угорського уряду розповів пронову угоду із "Газпромом".

      Питання енергетичної безпеки отримало геополітичний тон з огляду на те, що угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту,
      – сказав міністр.

      Відповідно до цієї нової угоди, російський "Газпром" забезпечить постачання природного газу Угорщині незалежно від того, чи 2відбудеться транзитна угода між Росією та Україною щодо майбутнього.

      Так, Угорщина знову зможе придбати частину природного газу, необхідного для публічного та промислового споживання через Австрію. Окрім того, ємності резервуарів Угорщини також будуть експлуатуватися.

      Сійярто розповів, що Угорщина має у своєму розпорядженні сховища газу на 6,3 мільярдів кубометрів.

      "Цьогоріч ми можемо зберігати достатньо природного газу в цих сховищах, щоб гарантувати, що наступного року буде достатньо для забезпечення Угорщини природним газом", – пояснив він.

      Окрім того, Угорщина вже буде закуповувати у "Газпрому" природний газ, який зберігатиметься в інтересах забезпечення наступного року.

      Це означає, що наприкінці цього року ми можемо бути впевнені, що безпека постачання природного газу Угорщини на наступний рік буде гарантована,
      – зазначив Сійярто.

      У Києві прогнозують загострення через ситуацію із газом та Росією. Зокрема, глава українського МЗС Павло Клімкін переконує, що після завершення попереднього контракту на транзит газу територією України Росія розв'язати нову газову війну.

      Які наслідки газових угоди 2009 року між Україною та Росією?З 1 січня 2009 року "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. До цього, між Україною і Росією було анонсоване підписання Договору на газопостачання у 2009 році. Але 31 грудня 2008 року президент Ющенко наказав керівнику "Нафтогазу України" Олегу Дубині припинити переговори, не підписувати угоду з "Газпромом" та відкликав делегацію "Нафтогазу" з Москви.

      Тоді Росія заявила про підняття ціни на газ – від 180 доларів за тисячу кубометрів до 235. У той же день, 31 грудня 2008 року, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з заявою, що оскільки Україна розірвала переговори, то ціна за газ сягатиме 450 доларів.

      З 1 по 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, в Україні підприємства теплокомуненерго працювали на межі можливостей. Через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГ.

      18 січня 2009 в результаті п'ятигодинних переговорів прем'єр-міністри Путін і Тимошенко підписали "газові угоди", згідно з якими ціна за тисячу кубометрів палива склала 450 доларів США.

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      Теги: Газ Газовий конфлікт Газпром Новини України Україна – Росія Новини політики ГТС Угорщина
      Джерело: 24 Канал
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