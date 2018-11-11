"Росія ігнорує позицію світу": в МЗС різко висловилися про псевдовибори на Донбасі

Результати так званих виборів нового ватажка проросійських бойовиків, які Росія незаконно проводить на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, не будуть визнані ані Україною, ані світом.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

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Зокрема, в МЗС висловили протест у зв'язку з проведенням фейкових виборів.

"Спроба Росії виправдати, організувати та згодом легітимізувати процес фейкового "голосування" на окупованому Донбасі є кричущим порушенням норм і принципів міжнародного права, українського законодавства, а також суверенітету та територіальної цілісності України. Одночасно, Росія, як сторона збройного конфлікту на Донбасі та підписант Мінських домовленостей, вкотре фундаментально порушила свої зобов’язання за ними", – наголосили в МЗС.

Також, у відомстві додали, що результати цих псевдовиборів є "юридично нікчемними" та не будуть визнані.

Легітимні вибори на Донбасі можуть бути проведені лише у повній відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ із забезпеченням спостереження БДІПЛ ОБСЄ,

– зазначили в МЗС.

Дипломати зауважили, що Росія проведенням фейкових виборів ігнорує позицію світу і це несе ризики для мирного процесу на Донбасі.

"Вважаємо обурливим, що Росія проігнорувала чітку позицію міжнародного співтовариства, яке засудило організацію фейкових "виборів" та закликало до їх скасування. Росія несе повну відповідальність за ці незаконні дії та руйнівні наслідки для мирного процесу", – додали у відомстві.

У зв'язку з цим, МЗС закликає світ посилити політичний та економічний тиск на Кремль, і ввести нові санкції проти Росії та осіб, які брали безпосередню участь в організації незаконних виборів.

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.