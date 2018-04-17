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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія, Іран та Асад уже перемогли в Сирії, – експерт

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Захід програв Асаду і Путіну в Сирії
Захід програв Асаду і Путіну в Сирії / Фото з відкритих джерел

Військовий удар, завданий сирійському режиму США, Францією та Великобританією, не змінить ситуації в регіоні, адже він був "дуже обмеженим".

Таку думку для Frankfurter Rundschau висловив експерт із Близького Сходу з фонду "Наука і політика" Гідо Штайнберг.

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Франція і Німеччина заявили про відновлення дипломатичних переговорів щодо врегулювання конфлікту в Сирії, однак у справді важливих перемовинах про долю цієї країни не беруть участі ні європейці, ні США: вирішальне значення мають Росія, Іран і Туреччина. Саме вони вирішать, як буде виглядати післявоєнний устрій Сирії. Таким чином, констатує аналітик, Захід більше не має впливу на розвиток сирійської війни.

Росія, Іран і сили режиму Асада вже перемогли в цьому конфлікті. Тепер виникає питання, чи у змозі вони взяти і утримувати під контролем інші регіони країни. Найбільша проблема президента Сирії – це нестача солдатів,
– розмірковує Штайнберг.

Однак Асад ще довго зможе вести війну, допоки він має підтримку Москви та Ірана, тому вимога про його усунення "далека від реальності", продовжує експерт.

Більше того, Кремль не бачить необхідності у переговорах із Заходом щодо Сирії.

"З Росією не буде взаємовигідного рішення. Вона раніше намагалася вирішити конфлікт силою, і це виявилося успішним", – зауважує політолог.

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Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини Росії Іран Башар Асад
Джерело: 24 Канал
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