01:16
26 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
31°C 14°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    22°C 16°C
  • середа
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Росія кримінальна: 11 років колонії суворого режиму – за літр настоянки

75 Читать новость на русском
Росія кримінальна: 11 років колонії суворого режиму – за літр настоянки
Росія кримінальна: 11 років колонії суворого режиму – за літр настоянки / Фото з відкритих джерел

Весною 2017 року російський художник Максим Герт повертався з Перу. Після огляду на митниці у московському аеропорту чоловіка затримали, адже знайшли у його сумці літр перуанської настоянки аяуаска. Виявилось, що ця настоянка містить заборонену у Росії речовину галюциногенної дії.

Про це розповіла Meduza.

Читайте також: Наркотики від партії Путіна: у Бельгії знайшли рекордну кількість кокаїну

Підозрюваний розповів у суді, що ця настоянка – лише засіб від болі у спині

Аргументи Герта міський суд Москви не переконали. Суддя вважав, що чоловік, раз він не є наркозалежним і провозив напій приховано, то міг планувати його перепродажу. Понад рік суд розбирався зі справою, і, зрештою, 26 червня 2018 року Герта визнали винним та присудили йому покарання – 11 з половиною років ув'язнення у колонії суворого режиму.

За незаконний обіг наркотиків і контрабанду.

Про вплив аяуаски на мозок людини можна дізнатись з науково-популярного відео на Youtube.

До слова, у вироку Максиму Герту суд зазначив, що врахував пом'якшувальні обставини – подяки та грамоти від адміністрації рідного міста художника, Нижнього Тагілу, а також Москви, за пропаганду здорового способу життя. Також суд врахував відсутність попередніх судимостей і позитивні характеристики колег та дільничого.

У іншому випадку важко й уявити, яким було б покарання.

Що таке аяуаскаНастоянка аяуаска дійсно поширена у ритуальних практиках Амазонії і вважається національною цінністю. Звісно, там, як і у більшості країн світу, вона не є забороненою. А от у Росії – внесена до переліку суворо заборонених речовин.

Теги: Новини Росії Кримінальні новини Наркотики Перу
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 25 серпня: анонс звільнення Сенцова, п’яний екс-посол та затримання Навального
25 серпня, 22:03 Головні новини 25 серпня: анонс звільнення Сенцова, п’яний екс-посол та затримання Навального
Що робити Україні після отримання Томосу
25 серпня, 22:00 Що робити Україні після отримання Томосу
Богдан Яременко
Аутизм и прививки: бизнес на страхе
25 серпня, 19:01 Аутизм и прививки: бизнес на страхе
Блог Медіа
Главные проблемы контрольной власти в Украине
25 серпня, 16:01 Главные проблемы контрольной власти в Украине
Катерина Одарченко
Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
25 серпня, 14:00 Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
Тетяна Мартинюк
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Глава Нацрозвідки США не знав, що Трамп запросив Путіна у Білий дім, – ЗМІ
 20 липня , 15:34
Як виживає телеканал "Дождь"
 14 лютого 2015 , 11:48
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук