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      Скільки кораблів на Азові має Росія, а скільки Україна: командувач ВМС озвучив вражаючу різницю

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      Воронченко розповів, скільки кораблів в Азовському морі має Росія, а скільки Україна
      Воронченко розповів, скільки кораблів в Азовському морі має Росія, а скільки Україна / Фото з відкритих джерел

      Майже сотня кораблів і катерів Чорноморського флоту Росії та ФСБ перебувають у водах Азовського моря. Майже половина з них повноцінно може виконувати усі завдання. Водночас, Україна має в морі лише чотири судна.

      Про це заявив командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко в інтерв'ю DW.

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      Він відзначив, що співвідношення сил України та Росії в Азовському морі зараз не на користь Києва.

      Переважна кількість кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ та ФСБ перебувають в Азовському морі. За нашими підрахунками, їх кількість вже перевалила за сотню. Безпосередньо тих кораблів та катерів, які можуть повноцінно виконувати завдання, на російському боці приблизно 36-40 одиниць. В України там, на жаль, зараз два катери і два кораблі,
      – розповів Воронченко.

      За його словами, наразі жодної комунікації між українським та російським флотом немає і бути не може.

      "Яка може бути комунікація після 26 лютого 2014 року (коли в українському Криму з'явились в – 24 канал)? Яка може бути комунікація зі зрадниками, які залишилися у Криму, які зрадили присязі і своєму народові? Жодних контактів з Чорноморським флотом РФ ми не підтримуємо і не підтримуватимемо. Жодні спільні міжнародні договори щодо чорноморської безпеки, передусім BLACKSEAFOR, ми зараз не підтримуємо. У двосторонньому порядку діє операція "Чорноморська гармонія" з Туреччиною. І це все", – додав командувач ВМС.

      Воронченко також розповів, що Україна суттєво посилила контакти з румунськими, болгарськими і грузинськими партнерами в морі.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Росія перекинула до тимчасово окупованого Криму новий військовий корабель "Орехово-Зуєво". Постійним місцем дислокації цього корабля має стати Севастополь. У 2019 році РФ планує поповнити Чорноморський флот в окупованому Криму – патрульним кораблем "Дмитро Рогачов", морським тральщиком "Іван Антонов" і швидкісним транспортно-десантним катером нового проекту.

      Через що виникла ескалація конфлікту в Азово-Чорноморському регіоні?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Збройні сили України Конфлікт в Азовському морі Анексія Криму Водний транспорт Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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