Росія має в Україні своїх агентів, які будуть "стукати" на викривачів корупції, – експерт

17 жовтня народні депутати ухвалили закон, за яким людина, яка викрила корупційну оборудку, отримає винагороду. Викривачем може бути будь-хто, а винагорода складе 10 % від суми, яку вкрав чиновник. Проте деякі експерти вважають, що через це почнуться цькування, до того ж, Росія вже має своїх агентів в Україні.

Таку думку висловив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

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За його словами, викривання корупції дійсно перетвориться на інструмент цькування будь-кого.

Уявіть собі, скільки Росія має тут своїх агентів. Скажу так, за часів Радянського Союзу, якщо брати верхівку влади, вони мали 10%, а зараз це десь 5%, які будуть казати своїм агентам на кого "стукати" і самі будуть це робити. Вже зараз можуть "стукати" з Москви, тоді ФСБ будуть застосовувати так звані інформаційні хвилі проти самих інформаторів-патріотів,

– заявив Савченко.

Окрім того, як зазначив експерт, будуть і правильні сигнали проти корупціонерів, але діяти треба дуже обережно. "Є безліч способів і один із них – зменшити кількість чиновників, сам бюджет та податки. І це набагато природніші шляхи боротьби з корупцією і з бідністю", – додав Савченко.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про викривачів корупції. В ньому йдеться не лише про захист для викривачів корупції, а й про виплату їм винагороди в межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди.