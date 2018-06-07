Росія могла б захопити Україну за декілька днів, але в Путіна інші плани, – екс-генсек НАТО

Якби Росія захотіла, то могла б окупувати Україну за кілька днів, незважаючи на те, що за останні два-три роки військова міць української армії суттєво зросла.

Про це в інтерв'ю Die Welt заявив колишній генеральний секретар НАТО та екс-прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен.

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Водночас чиновник додав, що главі Кремля Володимиру Путіну "не потрібно цього робити, оскільки він сподівається на те, що за допомогою дестабілізації Східної України, яка почалася з його нападу, він уже зупинив подальше зближення України з євроатлантичною спільнотою".

За словами Расмуссена, НАТО "безумовно підготовлене до того, щоб захистити своїх членів від будь-якої атаки". Однак, щоб забезпечити збереження обороноздатності, необхідно постійно робити інвестиції в сучасні технології та підтримка можливостей альянсу, переконаний політик.

Найкращий спосіб зберегти мир – переконливою обороноздатністю НАТО відлякати потенційних супротивників від думки про напад,

– цитує видання екс-генсека Альянсу.

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