Росія може добровільно віддати Україні Крим: Кравчук назвав причину

Російська Федерація може повернути Україні окупований Крим, бо може не справитися з величезними затратами, які потрібні на утримання півострова.

Про це розповів перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю "Українській правді".

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Колись Росія не могла справитись з Кримом, тому вона передала його нам. Зараз бачу схожі аналогії. За весь час Україна вклала в півострів більше 100 мільярдів доларів. Хоч росіяни і збудували там моста, але Крим вимагає колосальних затрат,

– сказав політик.

За словами екс-президента, може настати такий час, що анексований РФ півострів знову під тиском міжнародного співтовариства повернеться до складу України.

"Це не означає, що це може бути швидко, може бути і довго. Все може бути. Але у теорію, що якщо в Україні станемо жити краще, ніж живуть в Криму, то Крим повернеться – не вірю. По-перше, я не знаю, коли ми станемо жити краще. По-друге, там 78% росіян", – зазначив Кравчук.

Окрім того, він зауважив, що Україна має дивитися на ситуацію і думати, яку політику застосовувати в Донецьку і Луганську, і яка комплексна політика має бути по Криму.

"Ці регіони уже не будуть такими, як були, і це слід пам’ятати", – підсумував Кравчук.