Росія може повернутися у G8 не віддаючи Україні Крим: у Трампа зробили гучну заяву

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія обов'язково повинна повернутися до "Великої сімки". Окрім того, існують "компроміси", які дозволять їй зробити це не повертаючи Україні незаконно окупований Крим.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, передає AP.

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Так, відповідаючи на питання, чи повинна Москва, на думку США, повернутися у "Велику сімку" навіть без виконання мінських угод, Помпео сказав, що Трамп переконаний у цьому.

Президент глибоко переконаний, що участь Росії в цих важливих геостратегічних бесідах неминуче,

– наголосив Помпео.

Також, Трамп сказав журналістам у Білому домі, що, ймовірно, зустрінеться з Путіним під час липневої поїздки в Європу. Він згадав Гельсінкі у Фінляндії і Відень в Австрії як можливі місця зустрічі.

Водночас, у Кремлі не виключають, що президенти Росії і США за підсумками зустрічі можуть прийняти якусь спільну заяву, що стосується двосторонніх відносин і спільних дій на міжнародній арені.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про необхідність повернення Росії до "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму у 2014 році. Однак більшість європейських учасників саміту G7 у Канаді виступили проти цього.