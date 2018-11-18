Росія може позбутися Курил: що говорять у Путіна

Зараз у Росії активно ширяться розмови, що Кремль готується віддати Курили Японії. І такі докори у бік Путіна та російської влади лунають на тлі так званого "героїчного приєднання Криму" – нібито український півострів забрали, а свої ріднесенькі Курили віддаємо. Натомість у господаря Кремля усе заперечують

Нещодавно під час зустрічі у Сингапурі російський президент Володимирр Путін і прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе домовились працювати над мирною угодою на основі декларації 1956 року.\

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Про що мовилося у російсько-японській декларації 1956 року? Відповідно до того документу, СРСР і Японія заявляли про припинення стану війни між двома державами, який існував після Другої світової, а також про відновлення дипломатичних взаємин. Крім того, у декларації передбачалося, що радянська влада погодиться віддати Японії два спірних острови на Курилах із чотирьох – Шікотан та групу островів Хабомаі.



Зауважимо, що це стало б кроком на зустріч для підписання повноцінної мирної угоди, однак у відповідь на підписання японсько-американського договору про безпеку 1960 року, СРСР анулював свої зобов’язання про передачу островів. Відтоді, між Москвою та Токіо досі не було ухвалено жодних мирних договорів.

Домовленість лідерів Росії та Японії прокоментував речник російського президента Дмитро Пєсков, пише ТСН.

Ми за ці дні разом з вами бачили дуже велику кількість різних міркувань, політологічних домислів про те, що, мовляв, уже якась сепаратна угода про передачу островів і так далі. Це не так, і так бути не може. Чи можна говорити про те, що це означає автоматичну передачу якихось територій? Абсолютно ні. Про це, власне, говорив президент Путін, відповідаючи на запитання журналістів,

– зауважив він.

Водночас прес-секретар додав, що сторони йтимуть на компроміс, який не суперечитиме національним інтересам обох держав.

"Звичайно, маючи такий багатий досвід, Росія не може не брати до уваги союзницькі відносини Японії з іншими країнами, насамперед, зі Сполученими Штатами Америки. Це береться до уваги, і під час переговорів, звичайно, потрібно буде знайти відповідь на це питання", – резюмував Пєсков.

Нагадаємо, офіційні Київ і Токіо підписали Меморандум щодо співробітництва у сфері оборони. До слова, Україна – перша держава східноєвропейського регіону, з якою Японія підписала подібний документ.