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      Росія може використати полонених моряків для втручання у вибори до Ради, – адвокат

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      Як Росія може використати полонених моряків для втручання у вибори до Верховної Ради України
      Як Росія може використати полонених моряків для втручання у вибори до Верховної Ради України / Колаж 24 канал

      Російська влада може планувати використати військовополонених українських моряків для втручання у вибори до Верховної Ради. Ці вибори відбудуться через кілька місяців після президентських – 27 жовтня.

      До президентських виборів залишається дедалі менше часу. Кремлю досить складно зробити так, щоб використати моряків як важіль для втручання саме в ці вибори, заявив у коментарі "Апострофу" адвокат полонених українських моряків Микола Полозов. З парламентськими виборами зовсім інша ситуація.

      Читайте також: Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони та які в них шанси

      "З огляду на те, що до Верховної Ради балотуватимуться і проросійські сили, в тому числі і рух Віктора Медведчука, а також враховуючи, що людину Медведчука фактично запустили в СІЗО, не виключаю, що в Кремлі готують якісь дії політичного характеру з використанням військовополонених і з прицілом на вибори до Верховної Ради", – сказав Полозов.

      Варіанти втручання у вибори можуть бути різними. Адвокат полонених моряків навів один з можливих прикладів такого втручання.

      Наприклад, дадуть комусь із опозиційних діячів до української влади кількох моряків і скажуть: "Ось, дивіться, вони змогли повернути моряків додому, а влада – ні",
      – припустив Полозов.

      Кремль оцінюватиме ситуацію в динаміці і вже тоді ухвалюватиме ті чи інші рішення, резюмував адвокат полонених українців.

      Як українські моряки опинились у російському полоні? 25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії навмисне протаранив буксир українських військових моряків. Цей буксир – один із трьох українських військових кораблів, які законно пливли з порту Одеси до порту Маріуполя.

      Після тарану українські кораблі продовжили свій шлях, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна Росії відкрили стрілянину по українських суднах. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Після обстрілу російські прикордонники захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 моряків. Їх арештували та утримують тепер у московських СІЗО. Усі українські моряки оголосили себе військовополоненими.

      Що відомо про Віктора Медведчука? Проросійський політик, екс-нардеп, лідер організації "Український вибір", голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя". Є кумом президента Росії Володимира Путіна. Був переговірником у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а тепер збирається балотуватися до Верховної Ради. Медведчук є власником телеканалів 112 Україна та NewsOne.

      У 2001 році Медведчук заявляв, буцімто в Україні єдиною законною та канонічною є УПЦ Московського патріархату. Вів пропаганду за приєднання України до Митного союзу із Росією. Активісти Євромайдану вважають, що саме Медведчук – а один із замовників розбійного нападу на журналістку Тетяну Чорновол. Політик перебуває під санкціями США за підтримку режиму Віктора Януковича.

      Влітку 2017 року в окупованому Криму Медведчук таємно зустрічався з Путіним та обговорював питання, зміст яких недоступний широкій громадськості.

      Медведчук також відомий тим, що у 1980 році був адвокатом письменника-дисидента Василя Стуса та вимагав для нього найбільшого покарання.

      Нещодавно Генпрокуратура України відкрила щодо Медведчука кримінальне провадження за фактом його ймовірної державної зради. Усе тому, що політик на з'їзді "Українського вибору" заявив, що необхідно створити так званий "автономний регіон Донбас".

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Віктор Медведчук Верховна Рада Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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