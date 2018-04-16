Росія може ввести санкції проти аерокосмічних компаній США, – Financial Times

Цього тижня у Держдумі Росії розглядатимуть можливість введення санкцій проти аерокосмічних компаній США, що може вплинути на таких гігантів, як Boeing і General Electric, та поставити під загрозу двосторонню торгівлю обсягом у 30 мільярдів доларів на рік.

Про це повідомляє Financial Times, зазначаючи, що таким чином РФ намагається відповісти на санкції, введені 6 квітня Мінфіном Сполучених Штатів проти 38 російських олігархів, чиновників та компаній.

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Передбачається, що Росія заборонить експорт титану в США, що має на меті завдати шкоди компанії Boeing, яка закуповує близько 35% цього металу в російського монополіста "ВСМПО-Авісма".

Законодавці також розглядають можливість заборонити американо-російське співробітництво в галузі продажів ракетних двигунів, зазначає видання. Ці заходи можуть перешкодити покупці концерном United Launch Alliance російських двигунів РД-180.

"Санкційний законопроект також містить пропозицію дозволити російським компаніям вибірково ігнорувати права на інтелектуальну власність США, по суті, легалізувавши піратське копіювання продуктів, захищених авторським правом. (...) Пропонується також обмежити ввозити американські фармацевтичні товарі, алкоголь та сільськогосподарські продукти, одночасному усунувши з російського ринку аудиторські компанії Штатів", – йдеться у статті.

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Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, наближений до Путіна. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.