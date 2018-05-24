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Росія може завдати кіберуадару перед фіналом ЛЧ: як вберегтись від руйнівного вірусу

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Росія може завдати кіберудару напередодні фіналу Ліги Чемпіонів. Про це попереджає Служба безпеки України. Зловмисники ймовірно використають вірус під назвою VPN-Filter.

І його дія буде більш руйнівною, аніж те, чого наробив минулоріч "Петя-А".

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ІТ-спеціаліст 24 Каналу Ярослав розповідає про вірус Petya, який торік призупинив роботу українських банків, енергетичних компаній, інтернет-ресурсів та деяких ЗМІ. Наш канал теж постраждав від атаки. Однак, хоч працювали лише декілька комп'ютерів, трансляції ми не припиняли. Відновити мережу вдалося лише через 3 дні.

Минулий вірус, основна його частина, заходила в фірми через бухгалтерські програми. Наразі не відомо звідки цей вірус прийде,
– зазначив інженер систем ІТ 24 Каналу Ярослав Лисак.

У ІТ-спеціалістів своє сарафанне радіо, говорить Ярослав. Кажуть, що новий вірус буде ще страшніший. Але попереджені – значить озброєні, та й минулорічний досвід врахували.

Росія готова завдати чергового удару у кіберпросторі. Цього разу – через пристрої, які роздають інтернет. Про це попереджає Служба безпеки України. Зловмисники імовірно використають вірус під назвою VPN-Filter. Він перехоплює весь трафік ураженого пристрою, може блокувати його роботу і відстежувати його переміщення. СБУ радить для захисту від вірусу оновити програмне забезпечення.

В атаках використовується шкідливе програмне забезпечення, яке створене відомими хакерськими угрупуваннями Російської Федерації. Вони відбуваються або під час українських державних свят, або напередодні соціально значущих подій,
– розповів співробітник ситуаційного центру кібербезпеки СБУ Максим Матвєєв.

Цього разу завдати удар планують під час фіналу Ліги Чемпіонів. Фахівці американської компанії Cisco теж говорять про російський слід. Бо код програмного забезпечення той же, що і під час попередніх кібератак. І навіть порахували: уже заразили приблизно півмільйона пристроїв щонайменше в 54-х країнах світу. Проте головна ціль – Україна.

"Сьогодні кібервійни – одна зі складових сучасних гібридних війн. В комітеті розробляється величезний первинний закон про кіберзахист. Я думаю, ми в цьому році вийдемо на його прийняття. Вірю", – запевнив голова Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Роман Семенуха.

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Аби не підхопити вірус, Роман Семенуха радить не використовувати антивірусні програми російського походження, не скачувати сторонні програми невстановлених розробників та не переходити за підозрілими посиланнями. Більше порад – на сайті Кіберполіції. Вітчизняні провайдери вже попереджають користувачів про можливе зараження вірусом.

Кажуть, масових звернень до контакт-центрів зі скаргами на некоректну роботу домашніх пристроїв, поки що не було. А ІТ-спеціалісти називають нову кібератаку екзаменом на готовність.

Нагадаємо, раніше сайт 24 Каналу повідомляв, що Служба безпеки України попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії напередодні фіналу Ліги Чемпіонів.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України СБУ Кібербезпека Ліга чемпіонів Новини спорту Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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