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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Росія може заявляти що завгодно, – Клімкін про участь спостерігачів РФ на виборах в Україні

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      МЗС України не буде реєструвати російських спостерігачів на президентські вибори
      МЗС України не буде реєструвати російських спостерігачів на президентські вибори / Фото з відкритих джерел

      Російські спостерігачі не можуть бути присутніми на президентських виборах в Україні, які відбудуться 31 березня. Усі заяви Кремля про те, що вони мають право відправити своїх представників є зухвалими, адже Росія – країна-агресор.

      Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Чехії Томашем Петршічеком.

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      "Ми чітко сказали, що МЗС не буде реєструвати офіційних спостерігачів від Російської Федерації на наступні вибори. Це є наша політична позиція. Це є свідчення того, що Росія є державою-агресором і допустити офіційно російських спостерігачів в Україну неможливо", – наголосив Клімкін.

      Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

      Стосовно того, що заявляє Росія, стосовно своїх прав – вона може заявляти все що завгодно. Але за визначенням російських спостерігачів на цих виборах тут бути не може. В історії ОБСЄ є відповідні прецеденти,
      – додав міністр.

      Спостерігачів на вибори можуть офіційно зареєструвати лише два законні органами - МЗС та ЦВК. У Міністерстві закордонних справ вже свою чітку позицію висловили.

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      Клімкін зауважив, що надіється на те, що і ЦВК не буде реєструвати російських офіційних спостерігачів, адже "це абсолютно не правильно, а ні з політичної, а ні з юридичної, і з моральної точки зору".

      9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      У відповідь на це, у Росії заявили, що отримали офіційне запрошення від ОБСЄ та планують відправити своїх спостерігачів на вибори.


      Вибори президента 2019: головні дати

      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Новини Росії Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 канал
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