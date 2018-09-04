Росія може зберігати або тестувати на заводі "Титан" хімічну зброю, – Чубаров

В окупованому Криму люди скаржаться на різке погіршення стану здоров'я через викиди на заводі "Титан". Підвищений рівень сірчаної кислоти в повітрі зафіксували навіть українські прикордонники на адміністративній межі з Кримом.

Так званий "глава республіки" Сергій Аксьонов ще два тижні тому переконував, що хвилюватися не варто. А вже сьогодні закрив завод "Кримський титан" на два тижні. Мовляв, саме з його резервуарів і випарувалась шкідлива речовина.

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Крім того, росіяни використовують завод для шантажу. Мовляв, що на підприємстві недостатньо води у кислотонакопичувачі. Раніше відстійник поповнювали з материка через Північно-Кримський канал.

Після анексії Україна перекрила постачання, і заводу доводиться брати технічну воду зі свердловин у ній теж більше солей. Відновити постачання з материка будь-якою ціною – в інтересах окупантів.

Також припускають, на заводі Росія може зберігати або й узагалі тестувати бойові отруйні речовини. Перевірити це зможуть лише експерти Організації із заборони хімічної зброї.

На території кримського "Титану" могли зберігатися бойові отруйні речовини російської армії або могло би бути якесь тестування цих бойових отруйних речовин,

– заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Експерти Майдану закордонних справ додають, Росія дедалі більше перетворює Крим на військову базу. На півночі півострова посилює оборону і потроху прибирає нелояльне населення.

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