23:02
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, сьогодні
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Росія може зберігати або тестувати на заводі "Титан" хімічну зброю, – Чубаров

187 Читать новость на русском

В окупованому Криму люди скаржаться на різке погіршення стану здоров'я через викиди на заводі "Титан". Підвищений рівень сірчаної кислоти в повітрі зафіксували навіть українські прикордонники на адміністративній межі з Кримом.

Так званий "глава республіки" Сергій Аксьонов ще два тижні тому переконував, що хвилюватися не варто. А вже сьогодні закрив завод "Кримський титан" на два тижні. Мовляв, саме з його резервуарів і випарувалась шкідлива речовина.

Читайте також: Представник президента назвав причини викидів на заводі "Титан"

Крім того, росіяни використовують завод для шантажу. Мовляв, що на підприємстві недостатньо води у кислотонакопичувачі. Раніше відстійник поповнювали з материка через Північно-Кримський канал.

Після анексії Україна перекрила постачання, і заводу доводиться брати технічну воду зі свердловин у ній теж більше солей. Відновити постачання з материка будь-якою ціною – в інтересах окупантів.

Також припускають, на заводі Росія може зберігати або й узагалі тестувати бойові отруйні речовини. Перевірити це зможуть лише експерти Організації із заборони хімічної зброї.

На території кримського "Титану" могли зберігатися бойові отруйні речовини російської армії або могло би бути якесь тестування цих бойових отруйних речовин,
– заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Експерти Майдану закордонних справ додають, Росія дедалі більше перетворює Крим на військову базу. На півночі півострова посилює оборону і потроху прибирає нелояльне населення.

Більше дивіться у сюжеті

Теги: Новини України Новини Росії Хімвикид в Армянську Новини Криму Рефат Чубаров
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто на кого ставить перед виборами
сьогодні, 22:01 Хто на кого ставить перед виборами
Микола Давидюк
Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas
сьогодні, 20:01 Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas
Катерина Петренко
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
сьогодні, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
сьогодні, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
сьогодні, 18:11 Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
10595
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Скільки українців щороку покидають Україну: приголомшлива цифра
 сьогодні , 10:23
Боєць АТО вчинив самогубство на Вінниччині
26 вересня 2016 , 17:23 1
Бойовики ІДІЛ жорстоко стратили 4-х відомих сирійських футболістів
 10 липня 2016 , 09:59
"Мілан" заплатить штраф 5 мільйонів євро за відмову будувати новий стадіон
 11 березня 2017 , 13:15
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук