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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія може зірвати обмін полоненими через осіб, які не хочуть повертатись на окуповані території

12:31, сьогодні 698 Читать новость на русском
Підготовка
Підготовка / 24 Канал

Тристороння контактна група зібралася на останнє в цьому році засідання. Київ розраховує повернути додому 74 своїх заручників.

Натомість готовий передати 306 осіб, навіть тих, яким висунуто підозри у злочинах проти України. За повідомленнями російських ЗМІ, очікується, що обмін відбудеться до 25 грудня.

Хоча напередодні представник України Ірина Геращенко повідомила, що Росія може знову зірвати обмін. Оскільки постійно доповнює свій перелік. Зокрема, туди вписують осіб, котрі не хочуть, аби їх обмінювали і повертали на окуповані території.

Читайте також: Відкладання реінтеграції Донбасу пов’язане з шантажем Росії, – Сюмар

У Мінську підніматимуть і питання святкового перемир'я протягом новорічно-різдвяних свят і зимових шкільних канікул.

Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Мінські домовленості Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
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