Росія може зірвати обмін полоненими через осіб, які не хочуть повертатись на окуповані території

Тристороння контактна група зібралася на останнє в цьому році засідання. Київ розраховує повернути додому 74 своїх заручників.

Натомість готовий передати 306 осіб, навіть тих, яким висунуто підозри у злочинах проти України. За повідомленнями російських ЗМІ, очікується, що обмін відбудеться до 25 грудня.

Хоча напередодні представник України Ірина Геращенко повідомила, що Росія може знову зірвати обмін. Оскільки постійно доповнює свій перелік. Зокрема, туди вписують осіб, котрі не хочуть, аби їх обмінювали і повертали на окуповані території.

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У Мінську підніматимуть і питання святкового перемир'я протягом новорічно-різдвяних свят і зимових шкільних канікул.